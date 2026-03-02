Futsaliści Przylep-Parku Świdnica po raz kolejny zdobyli Halowy Puchar Polski na szczeblu województwa lubuskiego.

W turnieju, który odbył się w Słońsku, ekipa spod Zielonej Góry wygrała swoją grupę, następnie w półfinale pokonała miejscową Wartę 4:0, a w finale zwyciężyła z OK Futsal Teamem 4:1. O przebiegu zmagań opowiada kapitan i bramkarz Przylep-Parku, Maciej Dudek:

Dzięki wygraniu tego turnieju Przylep-Park w sezonie 2026/2027 ponownie będzie reprezentował województwo lubuskie na szczeblu centralnym Halowego Pucharu Polski.