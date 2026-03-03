105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach otrzymał dofinansowanie na remont i doposażenie budynku kardiologii lecznicy. Koszt inwestycji to prawe 2,5 miliona złotych. Dofinansowanie stanowi ponad 2 miliony.

Pomieszczenia w obiekcie dostosowane zostaną również do rehabilitacji kardiologicznej pacjentów po zwałach serca. – Dzięki pomocy finansowej poprawimy warunki pracy personelu, ale i opieki nad pacjentami. Jest to działanie kompleksowe i ma zwiększyć poziom dostępności diagnostyki i leczenia – mówi rzeczniczka szpitala Justyna Wróbel-Gądek:

– Zakupimy także nowoczesne łóżka dla pacjentów, myjnie do endoskopów, bieżnie, platformy stabilnometryczne – wylicza przedstawicielka lecznicy:

Dodajmy, że prace mają potrwać do końca czerwca.