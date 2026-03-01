Lubuscy strażacy planują kolejne nabory do służby. Szansę na założenie munduru będą mieli kandydaci nie tylko w Zielonej Górze, ale także w całym województwie. Wolne miejsca to efekt odejść funkcjonariuszy na emerytury.

Jak mówi mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskich strażaków, rekrutacje prowadzone są regularnie:

– Kandydaci do służby muszą przejść kilkuetapową procedurę – dodaje rzecznik lubuskich strażaków:

Informacje o aktualnych naborach publikowane są na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim oraz na stronach poszczególnych komend powiatowych i miejskich, a także w ich mediach społecznościowych.