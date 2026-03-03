Stal Gorzów podpisała umowę o współpracę z Lubuskim Klastrem Metalowym.

Powiększenie grona partnerów ma przynieść obopólne korzyści. Stal Gorzów liczy na nowych sponsorów, a Lubuski Klaster Metalowy ma nadzieje na nawiązanie nowych relacji gospodarczych.

– To nasza kolejna inicjatywa i próba dotarcia do środowiska gospodarczego – mówi dyrektor Stali Gorzów Łukasz Gałczyński:

Umowa z Stalą Gorzów daje nam nowe możliwości – twierdzi Włodzimierz Fleischer, prezes Lubuskiego Klastra Metalowego:

Gorzowski klub zapowiada również, że niebawem zaprezentuje nowych sponsorów. Mają to być firmy z rynku niemieckiego.