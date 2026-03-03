Rozmowy na temat edukacji, współpracy międzynarodowej i lokalnych tradycji – to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas Polsko-Rumuńskiego Festiwalu Nauki.

Spotkanie odbywa się w ramach obchodów Dnia Solidarności obu narodów. Wzięli w nim udział studenci z Polski i Rumunii.

– Mamy wiele wspólnych inicjatyw – mówi Gabriel Bârtas, ambasador Rumunii w Polsce w latach 2005-2008:

– Kontakt z zagranicznymi instytucjami ma wiele korzyści dla studentów – podkreśla dr Magdalena Pokrzyńska z Instytutu Socjologii, współorganizatorka wydarzenia:

Zdaniem dr Piotra Pochyłego z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UZ, oba państwa dobrze ze sobą współpracują:

Uroczystości zwieńczył występ Zespołu Górali Bukowińskich Watra z Brzeźnicy. W zespole znajdują się potomkowie powojennych emigrantów z Bukowiny.

W środę delegacja z Zielonej Góry wyruszy w podróż do Rumunii, gdzie odbędą się kolejne spotkania w ramach festiwalu nauki.