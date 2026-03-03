Amelia Jabłońska (LUKS Chełmno) i Miłosz Grocholski (ZKS Zielona Góra) wygrali 3. Grand Prix Polski młodzików w tenisie stołowym. Turniej rozgrywany był w Makowie.

W finale w kategorii młodzików, Miłosz Grocholski ograł swojego klubowego kolegę z zielonogórskiego ZKS-u – Jakuba Błaszczyka 3:1 (11:8, 11:4, 6:11, 11:5). Syn Lucjana Błaszczyka – szkoleniowca zielonogórskiego klubu zanotował życiowy sukces:

Pozostali zawodnicy ZKS Drzonków uplasowali się na następujących pozycjach: 5 miejsce – Tobiasz Główczyk, miejsca 13–16 – Małgorzata Jasińska, miejsca 41–48 – Zofia Kasprowicz, miejsca 57–60 – Aleksander Effenberg. Najważniejsza impreza sezonu do lat 13 – Mistrzostwa Polski młodzików, została zaplanowana od 7 do 10 maja w Gliwicach.