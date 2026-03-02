Warszawska firma Gresco zrealizuje termomodernizację 15 budynków użyteczności publicznej w Gorzowie. To największy taki projekt w kraju. Jego wartość to blisko 190 mln zł.

Inwestycja wykonana zostanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Mówi Agnieszka Surmacz, prezes spółki Gorzowskie Inwestycje Miejskie:

Prezes Surmacz mówiła też dziś na naszej antenie, dlaczego miasto zdecydowało się właśnie na partnerstwo publiczno-prywatne:

W ramach projektu gruntownej termomodernizacji doczekają się dwa miejskie żłobki, trzy przedszkola, siedem szkół, pogotowie opiekuńcze i dwa budynki urzędu miasta. Inwestycja trwać ma do czerwca 2028 roku.