Piłkarze Stilonu Gorzów wygrali na wyjeździe z Arkonią Szczecin 1:0 w spotkaniu inaugurującym rundę wiosenną Centralnej Ligi Juniorów do lat 17.

Zwycięskiego gola zdobył w 12. minucie Cezary Andrzejewski a o meczu a także nowych zawodnikach w drużynie mówi trener juniorów młodszych Stilonu, Łukasz Maliszewski:

Stilon dzięki tej wygranej oraz porażce Jaguara Gdańsk wydostał się ze strefy spadkowej i jest na 12. miejscu w tabeli. Drugi z lubuskich zespołów Lechia Zielona Góra przegrała w tej kolejce z GKS Katowice 1:3 i jest przedostatnia.