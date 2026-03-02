Koszykarki Enei AJP Gorzów zakończyły w niedzielę wysoką wygraną z Polonią Warszawa rundę zasadniczą ekstraklasy – zajęły w niej I miejsce, a w I rundzie playoffów zmierzą się z VBW Gdynia.
Gorzowianki w sezonie regularnym wygrały 19 meczów i tylko 3 przegrały, a są faworytem do wyczekiwanego w Gorzowie mistrzostwa Polski, którego do tej pory nie udało się zdobyć.
Podopieczne Dariusza Maciejewskiego świetnie wypadają w statystykach – są najlepsze choćby w skuteczności rzutów z gry, czy w ilości zbiórek w kazdym meczu.
Z drugiej strony w Enei AJP jest też lekki niepokój w związku z urazem Charismy Osborne.
Po ostatnim spotkaniu w stolicy Radio Zachód rozmawiało z dwiema zawodniczkami i trenerem o ostatnim pojedynku, ale głównie o tym, co było do tej pory i jak widzą playoffy i walkę o mistrzostwo kraju.
Dodajmy, że mecze ćwierćfinałowe w playoffach ruszają dla gorzowianek 21 marca.
Trener Dariusz Maciejewski:
Klaudia Gertchen:
Magdalena Szymkiewicz: