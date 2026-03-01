Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że Iran oświadczył, iż uderzy dziś mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że lepiej, aby Teheran tego nie robił. „Jeżeli bowiem to zrobi, to Stany Zdjednoczone uderzą z siłą, jakie nigdy wcześniej nie widziano” – ostrzegł amerykański przywódca.

W odpowiedzi na działania zbrojne Stanów Zjednoczonych i Izraela Iran dokonuje ataków odwetowych na państwa Zatoki Perskiej. Teheran zapowiadał, że zaatakuje amerykańskie bazy w regionie. Uderzył też w wiele innych celów. Rano kilka głośnych eksplozji było słychać w Dubaju i nad stolicą Kataru.

Irańskie państwowe media potwierdziły śmierć najwyższego przywódcy ajatollaha Alego Chamenei. Wcześnej poinformowały, że w amerykańsko-izraelskich atakach zginęło czworo członków jego rodziny – córka, wnuk, synowa i zięć. Władze w Teheranie po śmierci Alego Chamenei ogłosiły 40-dniową żałobę narodową.

Po atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran zebrała się w trybie nadzwyczajnym Rada Bezpieczeństwa ONZ. Sekretarz generalny ONZ António Guterres wezwał do zapobieżenia dalszej eskalacji. Irański ambasador Amir Said Irawani oskarżył USA i Izrael o zabicie irańskich cywilów i określił ataki mianem zbrodni wojennej. Ambasador USA Mike Waltz odpowiedział, że reżim irański zabił dziesiątki tysięcy własnych obywateli. Izraelski ambasador Danny Danon bronił operacji, mówiąc, że jego kraj „zatrzymuje ekstremizm, zanim stanie się nie do opanowania”.

Dziś nadzwyczajna narada unijnych ministrów spraw zagranicznych w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Spotkanie w formie wideokonferencji zapowiedziała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

„Byłam w kontakcie z naszymi partnerami w krajach Zatoki Perskiej. Bezpardonowe ataki reżimu irańskiego na sąsiadów niosą ryzyko wciągnięcia regionu w szerszą wojnę i potępiamy to. Konieczne jest, aby wojna nie rozprzestrzeniała się dalej. Reżim irański musi dokonać wyboru” – czytamy we wpisie szefowej unijnej dyplomacji w mediach społecznościowych.