Gorzowska policja skontrolowała kierowców taksówek i przewozów na aplikację. Wpadł jeden z nich, który prowadził po pijanemu.

Akcję przeprowadzono w poniedziałek. Sprawdzano przede wszystkim trzeźwość, dokumenty i stan techniczny pojazdów. Na ul. Dekerta policjanci zatrzymali 64-letniego kierowcę taksówki, który w organizmie miał promil alkoholu. Mężczyźnie grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Jego prawo jazdy zostało zatrzymane.

Policjanci nie odnotowali innych zaniedbań ze strony kierowców. Nie było większych uwag co do stanu technicznego kontrolowanych aut, zdarzały się przypadki braków w wyposażeniu.