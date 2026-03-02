Pierwszy turniej ligi Amatorskiej Ligi Paintballa Sportowego odbędzie się w kwietniu na Arenie Milsko. Tam właśnie Stowarzyszenie Miłośników Gier Zespołowych z Droszkowa wybudowało profesjonalne boisko do tego sportu.

– Paintball sportowy jest znacząco różny od wersji amatorskiej, uprawianej najczęściej w lesie. My rywalizujemy na boisku z przeszkodami, wedle międzynarodowego regulaminu – tłumaczy Bartosz Rusinowicz, prezes stowarzyszenia.

Pierwszy turniej ligi Amatorskiej Ligi Paintballa Sportowego odbędzie się 18 kwietnia 2026 na Arenie Milsko.

Zapisy trwają na >>https://pbleagues.com/<<.