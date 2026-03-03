Żarski magistrat otrzymał grant w wysokości 500 tysięcy złotych w ramach projektu „Premia społeczna”. Pieniądze przeznaczone zostaną na usługi opiekuńcze dla mieszkańców, którzy wymagają pomocy.

Realizatorem usług na terenie miasta jest Fundacja Centrum Rozwoju Społeczno-Edukacyjno-Gospodarczego, z którą ratusz podpisał umowę. – Chcących skorzystać z oferowanych świadczeń zachęcamy do do kontaktu. Służymy pomocą tym, którzy tego wsparcie potrzebują. Działania mają przede wszystkim przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu – mówi burmistrz Edyta Gajda:

Projekt trwać będzie do końca listopada.