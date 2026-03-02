Prezydent Nowej Soli spotkała się w Warszawie z zarządem Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Temat rozmów była utylizacja hałdy toksycznych odpadów zalegająca od ponad dwudziestu lat na terenie byłego „Dozametu”. – Za nim nowosolskie starostwo, które jest przedstawicielem Skarbu Państwa, wystąpi z wnioskiem o środki na rekultywację ” bomby ekologicznej”, musimy uruchomić niezbędną procedurę – mówi Beata Kulczycka.

– Teren, gdzie jest hałda, ogranicza rozwój miasta – dodała prezydent Beata Kulczycka.