Zakończono prace remontowe parteru budynku numer 12 w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach. Dotychczas ta kondygnacja przeznaczona była na funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej pacjentów. Do wykonania pozostało umeblowanie i wyposażenie w niezbędny sprzęt.

Lecznica otrzymała na realizację zadania prawie pół miliona złotych dofinansowania. Od grudnia lekarze POZ przyjmowali w sąsiednim budynku. Jak mówi logistyk żarskiego szpitala Jerzy Bączyk wszelkie prace związane z gotowością do wznowienia działania punktu potrwają do końca marca. – To ważna inwestycja, bo poprawiamy komfort pracy personelu, ale i przyjęć pacjentów. Zakres prac był szeroki. Obejmował on także zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – dodaje szef logistyki: