Młody kierowca z Kostrzyna Piotr Orzechowski wystartuje w Brytyjskiej Formule 4. W tym roku będzie kontynuował pracę z zespołem Chris Dittmann Racing, gdzie otrzymał szansę startów w całym sezonie po tym jak w minionym roku zaprezentował się w trzech rundach brytyjskich mistrzostw. 18 latek liczy na dalszy progres w sezonie 2026, ale ma też świadomość, że dużo zależy od możliwości finansowych jakimi będzie dysponował.