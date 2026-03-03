Gmina Żary wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej uruchomiła tak zwany „Program lekowy”. Celem projektu jest wsparcie finansowe mieszkańców przy zakupie leków na receptę. Świadczenie można otrzymać 2 razy w roku.

Program kierowany jest do osób mieszkających w jednym z sołectw gminy. – Zachęcamy do skorzystania z takich możliwości. Oferujemy do dwustu złotych zwrotu za leki w ciągu roku. To realna pomoc przy codziennych i często drogich zakupach lekarstw. Dotyczy to szczególnie osób starszych i samotnych. Muszą się one legitymować orzeczeniem o niepełnosprawności. Co ważne dotyczy to leków wypisanych tylko przez lekarza – mówi wójt Leszek Mrożek:

Dodajmy, że wymogiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie Gminnej Karty Seniora.