Żarski magistrat podpisał umowę na modernizację boiska przy ulicy Zawiszy Czarnego. Wartość zadania to prawie 400 tysięcy złotych. Inwestycja realizowana jest z pieniędzy z miejskiej kasy.

Dotychczasowe miejsce aktywności fizycznej mieszkańców tej lokalizacji wymagało już niezbędnych napraw. – Przede wszystkim musi to być obiekt w pełni bezpieczny i funkcjonalny. Można powiedzieć, że budujemy prawie od podstaw. Będzie między innymi sztuczna nawierzchnia – mówi burmistrz Edyta Gajda:

Wykonawca ma 120 dni na zakończenie prac od dnia podpisania umowy.