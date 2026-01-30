Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Orzeszek” w Żarach zachęca dzieci do udziału w konkursie plastycznym. Placówka obchodzi 5 lat funkcjonowania i organizuje plebiscyt na wykonanie logo przedszkola.

Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych. – Liczymy na kreatywność uczestników zabawy i czekamy na ciekawe prace. Twórców najlepszych z nich nagrodzimy. Ogranicza nas tylko format prac – mówi prezes Fundacji Pomocy Dzieciom SI-gma Maciej Dragańczuk:

Więcej na temat konkursu w mediach społecznościowych placówki.