W dwóch miejscach w miniony weekend startowali lekkoatleci ALKS AJP Gorzów.

W krajowym mityngu w Toruniu 2. miejsce w biegu na 400 metrów z wynikem 54,87 s. zajęła Nikola Horowska, która zaczyna się przestawiac na ten dystans po występach w skoku w dal i biegach na 100 i 200 metrów. Olimpijka z Paryża po raz pierwszy startowała na 400 metrów w oficjalnych zawodach w hali a licząc występy stadionowe to pierwszy raz od prawie sześciu lat. Bieg Horowskiej i występ innych zawodników ocenia trener ALKS AJP Tomasz Saska

Z kolei w mistrzostwach województwa lubuskiego w Cottbus młodzi zawodnicy ALKS AJP wygrali klasyfikację medalową i punktową. W sumie zdobyli 46 medali a było ich tak dużo że trener i zarazem prezes gorzowskiego klubu nie miał pewności co do ich liczby gdy z nim rozmawialiśmy