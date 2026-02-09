Kilka dni przed rozpoczynającymi się feriami żagańskie służby przeprowadzą profilaktyczne zajęcia z dziećmi i młodzieżą. W środę przy stawie Karpiowym w parku książęcym strażacy, ratownicy WOPR oraz policja zorganizują symulowany pokaz wyciągania z wody osoby, pod którą załamał się lód.

Funkcjonariusze wraz z woprowcami zapraszają do udziału w spotkaniu. – Podzielimy pokaz na dwie części, aby każdy mógł przyjść i wziąć udział w tej ważnej lekcji bezpieczeństwa. Pokażemy jak zachować się, kiedy wchodzimy na zamarznięty staw, czy jezioro, aby udzielić pomocy innym. Będzie także wiele o bezpiecznych zabawach zimowych – mówi brygadier Paweł Grzymała:

Strażacy przypomną również prawidłowe wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.