Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu realizuje program asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. W tym roku placówka otrzymała ponad milion złotych na opiekę nad starszymi osobami, samotnymi czy z dysfunkcjami.

W sumie w programie uczestniczy 73 seniorów i 41 asystentów. – Nasi podopieczni są coraz bardziej świadomi usług, jakie świadczymy, więc z roku na rok ta liczba rośnie. Dla osób często zamkniętych w czterech ścianach to wielka pomoc. Oprócz zakupów, czy załatwienia przez asystenta innych spraw to także możliwość rozmowy z drugim człowiekiem – mówi dyrektor ośrodka Piotr Puchalski:

Dodajmy, że asystent osobisty przysługuje także dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności.