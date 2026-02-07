Piłkarze ręczni Zewu Świebodzin udanie rozpoczęli 2026 rok pokonując w domowym meczu I ligi Tęcze Kościan 39:28.

Gospodarze od początku prowadzili i za sprawą skutecznych rzutów Jędrzeja Jasińskiego prowadzili do przerwy 22:14. Po zmianie stron zespół Tęczy wyraźnie osłabł, a Zew powiększał przewagę, która w 46 minucie wynosiła już 12 bramek (33:21). Szkoleniowcy świebodzińskiego zespołu w ostatnim kwadransie dali pograć młodzieży, która i tak utrzymała wysoki rezultat:

Jeden z graczy Tęczy podkreślił, że on i jego koledzy walczyli do końca:

Więcej o meczu Zew Świebodzin – Tęcza Kościan w poniedziałkowym Magazynie Sportowym Radia Zachód.