Piłkarki ręczne Osiński-Trans AZS-u UZ Zielona Góra wyraźnie przegrały u siebie z liderującą Victorią Świebodzice 18:33 w meczu 14. kolejki I ligi, grupy B.

Gościnie prowadziły od początku, choć w pierwszych minutach spotkania ich przewaga nie była wyższa niż 3-4 bramki. Z czasem jednak przyjezdne rozpędziły się i schodziły na przerwę z wynikiem 20:11. Po zmianie stron zielonogórzanki miały dobry moment, odrobiły część strat, ale Victoria błyskawicznie opanowała sytuację i bez problemu wygrała.

Aleksandra Sieńko, AZS UZ:

Hanna Paczyńska, Victoria:

Więcej o meczu w „Dogrywce” w Radiu Zielona Góra (poniedziałek, 18:00 – 20:00) oraz po emisji na www.rzg.pl.