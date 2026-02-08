Miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt w Żarach przyjmuje czworonogi z 12 gmin w regionie. Obiekt przeszedł w zeszłym roku modernizację. Placówka zachęca do adopcji psów, które trafiły do azylu.

Obecnie w Kadłubi przebywa 28 porzuconych, bądź przekazanych z innych powodów zwierząt.

– Mają tu naprawdę dobre warunki. Dostają dobrą karmę, którą mamy zabezpieczoną na kilka miesięcy. Wspierają nas także mieszkańcy, którzy organizują akcje zbiórki pokarmu. Podopieczni schroniska są zaopiekowani, zbadani i brak im tylko nowego domu – mówi burmistrz Edyta Gajda:

W zeszłym roku w ramach adopcji schronisko opuściło kilkadziesiąt psów.