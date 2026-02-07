Siatkarze Karton-Pak Astry Nowa Sól przegrali u siebie z PZL LEONARDO Avią Świdnik 0:3 w meczu 22. kolejki PLS 1. Ligi.

W pierwszym secie goście prowadzili od początku do końca i pewnie wygrali 25:19. Druga odsłona była wyrównana do stanu 9:9, po czym ponownie inicjatywę przejęła ekipa ze Świdnika i zwyciężyła do 20. Najlepiej nowosolanom wyszedł początek trzeciej partii, kiedy potrafili nawet prowadzić, ale ich przewaga nie trwała długo i przyjezdni znów triumfowali – tym razem 25:18.

Ernest Kaciczak, Astra Nowa Sól:

Tomasz Kryński, były zawodnik Astry, dziś Avia Świdnik:

Więcej o meczu w niedzielnej audycji Muzyka i Sport w Radiu Zachód. Z kolei w poniedziałkowym Magazynie Sportowym Radia Zachód (21:00) rozmowa z nowym prezesem Astry, Grzegorzem Boruszewskim – o niedawnych zmianach w zarządzie oraz o przyszłości klubu.