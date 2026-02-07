Brak elementarnej wiedzy historycznej lub populistyczna gra na nastrojach społecznych – tak o burzy wokół tablicy upamiętniającej żydówki, które nie przeżyły marszu śmierci, mówi historyk i założyciel lubuskiej fundacji Judaica.

Andrzej Kirmiel zwraca uwagę, że w marszu śmierci szły kobiety z różnych państw, ale z jednej grupy etnicznej:

Historyk i były dyrektor Muzeum im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu uważa, że byli prezydenci obu lubuskich stolic oraz przedstawiciele konfederacji nie podnoszą argumentów merytorycznych:

Pamiątkowej tablica z 1979 r. opatrzona była napisem „Pamięci kobiet polskich”. Nowo ufundowana tablica ma napis „Pamięci żydowskich więźniarek”.