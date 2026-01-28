W związku ze wzrostem zachorowań na grypę 105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach i Żaganiu wprowadził ograniczenia odwiedzin pacjentów. Wizyty w placówkach mogą się odbywać wyłącznie w reżimie sanitarnym.

Działania te mają na celu ochronę osób hospitalizowanych przed dodatkowymi infekcjami. – Odwiedziny są możliwe, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu z ordynatorem czy kierownikiem oddziału. Pamiętajmy, że wchodząc jako osoba odwiedzająca z grypą czy innym zakażeniem wirusowym narażamy bliskich – mówi doktor Artur Lipczyński ordynator oddziału wewnętrznego z pododdziałem chorób zakaźnych:

– Miejmy na uwadze to, że personel szpitalny, to też ludzie. Wchodząc z infekcją narażamy także ich zdrowie, a tym samym wyłączenie ich z pracy na oddziale – zaznacza zastępca komendanta szpitala:

Lekarze przypominają także o szczepieniach przeciw grypie.