W związku ze wzrostem zachorowań na grypę 105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach i Żaganiu wprowadził ograniczenia odwiedzin pacjentów. Wizyty w placówkach mogą się odbywać wyłącznie w reżimie sanitarnym.
Działania te mają na celu ochronę osób hospitalizowanych przed dodatkowymi infekcjami. – Odwiedziny są możliwe, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu z ordynatorem czy kierownikiem oddziału. Pamiętajmy, że wchodząc jako osoba odwiedzająca z grypą czy innym zakażeniem wirusowym narażamy bliskich – mówi doktor Artur Lipczyński ordynator oddziału wewnętrznego z pododdziałem chorób zakaźnych:
– Miejmy na uwadze to, że personel szpitalny, to też ludzie. Wchodząc z infekcją narażamy także ich zdrowie, a tym samym wyłączenie ich z pracy na oddziale – zaznacza zastępca komendanta szpitala:
Lekarze przypominają także o szczepieniach przeciw grypie.
Polecamy
NFZ zachęca do wdrożenia opieki koordynowanej
Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca przychodnie do wprowadzenia opieki koordynowanej. Chce także motywować finansowo te POZ, które będą mieć największą liczbę...Czytaj więcejDetails