Gościem Krzysztofa Baługa jest Krystian Pacholik, prezes Okręgu Lubuskiego Ruchu Narodowego – Konfederacja
Gościem Krzysztofa Baługa jest Krystian Pacholik, prezes Okręgu Lubuskiego Ruchu Narodowego – Konfederacja
Kilka dni przed rozpoczynającymi się feriami żagańskie służby przeprowadzą profilaktyczne zajęcia z dziećmi i młodzieżą. W środę przy stawie Karpiowym...
Poznajcie Teatrzyk Maszkaronik z Żagania, który tworzy przedstawienie dla dzieci. Działa od niedawna, a już ma dwa gotowe przedstawienia na swoim...
Rosyjskie służby podsuwają dziennikarzom polski ślad w zamachu na wiceszefa wywiadu wojskowego GRU. W piątek w Moskwie zamaskowany mężczyzna kilkakrotnie...
Dziś po południu w Brukseli narada ambasadorów unijnych krajów w sprawie 20-tego pakietu sankcji na Rosję. Projekt restrykcji przygotowała Komisja...
Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Tomasz Gierczak, radny Sejmiku Lubuskiego KO https://youtu.be/MCfpLUmOh6s
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu realizuje program asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. W tym roku placówka otrzymała ponad milion złotych...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra