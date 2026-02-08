Łukasz Gutkowski z AZS-u AWF-u Warszawa wygrał pierwszą edycję pięciobojowego Pucharu Polski, która odbyła się w Zielonej Górze- Drzonkowie.

Podium uzupełnili Daniel Ławrynowicz z Legii Warszawa oraz Łukasz Zawada z AZS-u AWF-u Warszawa.

Najlepszy z zawodników ZKS-u Drzonków – Radosław Porada zajął 13. miejsce, natomiast powracający do pełni zdrowia olimpijczyk z Paryża, Kamil Kasperczak wystąpił jedynie w turnieju szermierczym.

Wśród kobiet podium zdominowały reprezentantki Węgier. Zwyciężyła Blanka Guzi, przed Hanną Jakubowską z Legii Warszawa oraz Ritą Erdos.

Najlepsza z zawodniczek ZKS-u Drzonków – Zuzanna Gradoń zajęła 9. miejsce. Olimpijka z Paryża, Natalia Dominiak była 12. i nie ukrywała, że trochę jej jeszcze brakuje do optymalnej dyspozycji: