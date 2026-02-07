Siatkarze Olimpii Sulęcin wygrali przed własną publicznością z PGE Akademią Siatkówki Stilonem Gorzów Wlkp. 3:0 (25:21, 25:20, 25:21) w meczu 18 kolejki II ligi gr. 1.

Pierwsze dwa sety miały podobny przebieg. W obu goście wychodzi na trzypunktowe prowadzenie (w 1 secie 15:12, w drugim 13:10), trener Olimpii brał czas, po którym gospodarze odrabiali straty w końcówkach partii dopełniali formalności.

Inny przebieg miał set trzeci, w którym gospodarze szubko wywalczyli 2-3 punkty przewagi, i nie pozwolili gościom na odrobienie strat.

Oto co po meczu powiedzieli trenerzy obu zespołów: