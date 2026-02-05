Budowa obwodnicy Trzciela znów stanęła. Przypomnijmy, inwestycja rozpoczęła się po kilku latach walki z przeciwnościami administracyjnymi i brakiem finansowania. Kiedy wreszcie prace ruszyły wyszło na jaw, że projekt techniczny nie uwzględniał wszystkich potrzeb geologicznych.

– Ostatnio okazało się, że w budżecie województwa na ten rok nie ma pieniędzy na dokończenie mocno zaawansowanej budowy – mówi Agnieszka Śnieg, starosta międzyrzecka.

To poważny problem, bo do dopięcia budżetu inwestycji zabraknie kilkunastu milionów złotych. Starostwo w Międzyrzeczu nie ma obecnie zdolności kredytowej.