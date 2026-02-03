Burmistrz Żar podpisała porozumienie z powiatem w ramach Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego na wsparcie dla rozwoju edukacji zawodowej. Wartość projektu to prawie 6 milionów złotych.

Zadanie umożliwia między innymi staże i praktyki u pracodawców. – Udało nam się otrzymać ponad pięciomilionowe dofinansowanie z pieniędzy unijnych. To inwestycja w przyszłość młodych ludzi. Projekt trwa trzy lata, więc każdy młody żaranin ma sporo czasu na wybór kierunku rozwoju – mówi włodarz miasta Edyta Gajda:

Dodajmy, że jeszcze w tym tygodniu Żary podpiszą podobne porozumienie z powiatem żagańskim przy kwocie dofinansowanie ponad miliona złotych.