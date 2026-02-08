Siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów przegrali u siebie z Indykpolem AZS Olsztyn 0:3 w 20. kolejce PlusLigi.

Gorzowianie zaczęli dobrze pierwszego seta, ale potem mieli duże problemy z przyjęciem zagrywki gości, sami też sporo zepsuli serwisów i przegrali 21:25. Drugi set był pod kontrolą akademików z Olsztyna i zakończył się wynikiem 18:25. Trzecia partia to powtórka historii z pierwszej: znów dobry początek, ale potem olsztynianie odrobili straty i wygrali 25:21:

Najlepszym zawodnikiem meczu został wybrany czeski atakujący gości Jan Hadrava, który na 21 ataków aż 17 zakończył zdobyczą punktową. A z udanego powrotu do Areny Gorzów cieszył się były środkowy Cuprum Stilonu:

