Prawie 70 tys. zł stracił Gorzowianin, który uwierzył oszustowi podszywającemu się pod pracownika jednego z banków. Według informacji z policji, oszust zadzwonił do mieszkańca Gorzowa z ofertą przygotowanej przez bank pożyczki na 100 tysięcy.

Mężczyzna musiał ją tylko potwierdzić. – Pokrzywdzony tego nie zrobił, ale został tak zmanipulowany, że ostatecznie wziął kredyt i stracił w ten sposób 70 tysięcy złotych – informuje rzecznik gorzowskiej policji Grzegorz Jaroszewicz.

Gorzowianin zorientował się dopiero przy kolejnej rozmowie, bo oszuści chcieli od niego kolejnych pieniędzy. Policja apeluje po raz kolejny o ostrożność podczas podejmowania finansowych decyzji.