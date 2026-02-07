Samorząd Świebodzina nałożył kary na firmę, która dba w mieście o stan chodników. Atak zimy, zwłaszcza w dniach marznących opadów sprawił, że w urzędzie urywały się telefony od mieszkańców, którzy nie mogli bezpiecznie dostać się do celu.

– Uznaliśmy, że firma, której powierzyliśmy dbanie o bezpieczeństwo pieszych na chodnikach w okresie zimowym nie wywiązała się należycie z obowiązków – mówi Tomasz Olesiak, burmistrz Świebodzina.

Władze Świebodzina nie miały natomiast zastrzeżeń do stanu utrzymania gminnych dróg w okresie opadów śniegu i marznącego deszczu.