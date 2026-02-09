8 marca wybory wewnętrzne w Koalicji Obywatelskiej. Tego dnia wraz z głosowaniem na szefa ugrupowania odbędą się też wybory na przewodniczących regionów i powiatów, członków rad powiatów oraz delegatów powiatów. Termin na zgłaszanie się kandydatów na szefów regionów i powiatów upływa 20 lutego.

W regionie lubuskim na razie jedynym kandydatem na szefa partii jest dotychczasowy przewodniczący poseł Waldemar Sługocki:

Proces wyborczy w Koalicji Obywatelskiej ma się zakończyć pod koniec marca wyborem członków Rady Krajowej oraz innych kluczowych struktur wewnętrznych.

Waldemar Sługocki był gościem programi „Rozmowa o 9.00” w Radiu Zielona Góra.