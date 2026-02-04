Żarski magistrat podpisał umowę na budowę instalacji OZE przy basenie miejskim. Nowe źródła ciepła powstaną także przy placówkach oświatowych. Wartość zadania to blisko 600 tysięcy złotych.

Samorząd otrzymał na ten cel dofinansowanie. – Dążymy do zwiększenia zastosowania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta. Tym samym chcemy obniżyć koszt utrzymania obiektów, a także minimalizować emisyjność – mówi burmistrz Edyta Gajda:

Zastosowanie magazynów energii pozwoli na przyszłą niezależność energetyczną obiektów.