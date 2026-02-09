W urzędzie miejskim w Świebodzinie można nie tylko załatwić sprawy administracyjne, ale także napić się herbaty. W holu magistratu stworzono możliwość przygotowania sobie ciepłego napoju przez wszystkich chętnych, nie tylko klientów urzędu.

– Tegoroczne mrozy i grypowa aura podsunęły nam taki pomysł, a przecież koszt tego uśmiechu do mieszkańców jest niewielki – tłumaczy Tomasz Olesiak, burmistrz Świebodzina.

Co ciekawe, zainteresowanie herbatką w urzędzie jest raczej umiarkowane. Nie zniechęca to jednak pomysłodawców, którzy mówią, że idea jeszcze nie została należycie rozpropagowana.