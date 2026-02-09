Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Tomasz Gierczak, radny Sejmiku Lubuskiego KO
Kilka dni przed rozpoczynającymi się feriami żagańskie służby przeprowadzą profilaktyczne zajęcia z dziećmi i młodzieżą. W środę przy stawie Karpiowym...
Poznajcie Teatrzyk Maszkaronik z Żagania, który tworzy przedstawienie dla dzieci. Działa od niedawna, a już ma dwa gotowe przedstawienia na swoim...
Rosyjskie służby podsuwają dziennikarzom polski ślad w zamachu na wiceszefa wywiadu wojskowego GRU. W piątek w Moskwie zamaskowany mężczyzna kilkakrotnie...
Dziś po południu w Brukseli narada ambasadorów unijnych krajów w sprawie 20-tego pakietu sankcji na Rosję. Projekt restrykcji przygotowała Komisja...
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu realizuje program asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. W tym roku placówka otrzymała ponad milion złotych...
Straż miejska w Żaganiu planuje zmiany w strukturze oraz priorytetach działania. Jest już nowy pojazd, zwiększy się także ilość funkcjonariuszy....
