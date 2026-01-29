Żarski Dom Kultury zaprasza na pierwsze camprowanie, czyli przypomnienie serbołużyckich obrzędów i zwyczajów. W sobotę w placówce warsztaty nawiązujące do dawnych tradycji zapustnych Łużyc.

Muzeum zachęca pasjonatów lokalnej historii do udziału w spotkaniu. – Camprowanie, to tradycyjny, ludowy obrzęd zapustny wywodzący się z okolic Żar. Odbywa się on przed okresem postu, stanowiąc okazję do zabawy i hałaśliwego wypędzania zimy. Podczas warsztatów pośpiewamy i nauczymy uczestników dawnych zapustnych zwyczajów ziemi żarskiej. A czternastego lutego przejdziemy takim barwnym orszakiem przez miasto. Będzie muzyka, hałas, maski i zapustny humor – mówi dyrektor muzeum Rafał Szymczak:

Więcej na temat camprowania znaleźć można w mediach społecznościowych muzealnej placówki.