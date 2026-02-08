Gmina Iłowa planuje budowę boisk w sołectwach. Pierwsze z nich ma powstać w Czernej. Zadanie szacowane jest na ponad milion złotych. Samorząd ma już wykonaną pełną dokumentację, aby móc ubiegać się o dofinansowanie.

Iłowa sukcesywnie rozwija bazę sportową w gminie. – W mieście będzie dużo zmian w tym obszarze, bo modernizujemy stadion. To największa inwestycja w ostatnim zasie. Nie pozostawiamy także pozostałych miejscowości. W wielu z nich wybudujemy miejsca aktywności dla mieszkańców – mówi burmistrz Paweł Lichtański:

Dodajmy, że przy miejskim stadionie powstanie także wodny plac zabaw, korty tenisowe i skatepark.