Ogromne zaskoczenie przyniosło otwarcie grobu siedmiu żołnierzy polskich, pochowanych w 1945 roku na cmentarzu w Słubicach. Grób zwieńczony niewielką formą pomnika został otwarty przez historyków.

– Zaskoczenie było duże, bo w grobie nie ma szczątków polskich żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Są za to inne – informuje Katarzyna Pazurkiewicz, rzeczniczka urzędu miasta w Słubicach.

Przy okazji świąt narodowych i rocznic władze Słubic oraz lokalne organizacje często składały kwiaty, honorując pochowanych w tym miejscu. W nowej sytuacji samorząd myśli o zachowaniu tego miejsca jako np. symbolicznego grobu bezimiennych ofiar wojny.