Dom Harcerza w Zielonej Górze świętuje 40-lecie działalności. Z tej okazji w placówce zorganizowano jubileuszową galę z udziałem władz miasta, przedstawicieli lokalnych szkół oraz założycieli Domu Harcerza.

Podczas wydarzenia wspominano początki działalności oraz wręczono medale dla osób, które w znaczący sposób wpłynęły na rozwój placówki.

– To jedno z najważniejszych miejsc w naszym mieście – mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

Pierwszym dyrektorem placówki był Marek Musielak, który przyznaje, że założenie Domu Harcerza było dużym wyzwaniem:

– Mamy wiele celów do zrealizowania – podkreśla Kinga Krutulska, dyrektor Domu Harcerza:

– Założenie Domu Harcerza było naszym wielkim marzeniem, o które walczyliśmy przez wiele lat – mówi harcmistrz Leszek Kornosz, przewodniczący Harcmistrzowskiego Kręgu Instruktorskiego „Czerwona Szpilka”:

Dom Harcerza rozpoczął swoją działalność 20 września 1986 roku. Dawniej obiekt funkcjonował przy ul. Dzikiej. Aktualna siedziba Domu Harcerza znajduje się przy ul. Wyszyńskiego.