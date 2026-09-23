Dom Harcerza w Zielonej Górze świętuje 40-lecie działalności. Z tej okazji w placówce zorganizowano jubileuszową galę z udziałem władz miasta, przedstawicieli lokalnych szkół oraz założycieli Domu Harcerza.
Podczas wydarzenia wspominano początki działalności oraz wręczono medale dla osób, które w znaczący sposób wpłynęły na rozwój placówki.
– To jedno z najważniejszych miejsc w naszym mieście – mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:
Pierwszym dyrektorem placówki był Marek Musielak, który przyznaje, że założenie Domu Harcerza było dużym wyzwaniem:
– Mamy wiele celów do zrealizowania – podkreśla Kinga Krutulska, dyrektor Domu Harcerza:
– Założenie Domu Harcerza było naszym wielkim marzeniem, o które walczyliśmy przez wiele lat – mówi harcmistrz Leszek Kornosz, przewodniczący Harcmistrzowskiego Kręgu Instruktorskiego „Czerwona Szpilka”:
Dom Harcerza rozpoczął swoją działalność 20 września 1986 roku. Dawniej obiekt funkcjonował przy ul. Dzikiej. Aktualna siedziba Domu Harcerza znajduje się przy ul. Wyszyńskiego.
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