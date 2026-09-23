Gorzowski magistrat ogłosił przetarg na zagospodarowanie pięciu skwerów i zazielenienie siedmiu przystanków autobusowych. Projekt zakłada wykonanie małej infrastruktury, nasadzenia krzewów, traw, bylin i drzew – poinformował rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Wiesław Ciepiela.

Inwestycja to kolejny etap działań, które mają na celu poprawę jakości przestrzeni miejskiej, czyli stworzenie atrakcyjnych miejsc do wypoczynku, pracy i nauki na świeżym powietrzu

– powiedział rzecznik.

Wyłoniony wykonawca zlecenia będzie miał za zadanie przeprowadzić prace na skwerach przy ulicach: Woskowej, Hejmanowskiej, Matejki, Piłsudskiego i Towarowej. W ramach inwestycji powstaną ścieżki z kostki betonowej i nawierzchni mineralnej, a przestrzenie zostaną wyposażone w elementy małej architektury, m.in. ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, nowe oświetlenie czy pergole obsadzone pnączami.

Z kolei prace związane z zazielenieniem obejmą siedem przystanków autobusowych, przy których mają zostać posadzone krzewy, trawy, pnącza i drzewa.

Na realizację opisanego przedsięwzięcia miasto uzyskało ponad 3,4 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich. Całkowita wartość projektu to ok. 4 mln zł.

Oferty można składać do 9 października br. za pośrednictwem strony >>https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings<<.