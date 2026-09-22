Zrujnowany pałac w Lipnej w gminie Przewóz od kilku lat jest odbudowywany. Nowi właściciele przywracają dawny wygląd rezydencji oraz zabudowań folwarcznych. Potrzebna jest cegła z rozbiórek oraz dachówka.

Dotychczas udało się uratować 4 z 7 obiektów. Jak mówi zarządzająca pałacem Anna Mainka-Putkiewicz sporo udało się już odrestaurować, ale pracy jest jeszcze wiele. – Będziemy zobowiązani za każdą ilość starych cegieł i dachówek pasujących do architektonicznego charakteru zabytku – zaznacza właścicielka:

– Kontynuujemy ten żmudny proces, bo dachówka jest nie tylko w różnych odcieniach, ale także różnych wielkościach. Przez ostatni rok wiele zrobiliśmy – zaznacza Anna Mainka-Putkiewicz:

– Najstarsza część pałacu, co potwierdzają badania, jest renesansowa. Oczywiście przechodził on w późniejszych czasach wiele zmian. Staramy się ocalić to miejsce od degradacji – mówi gospodarz tych terenów:

Z właścicielami można skontaktować się poprzez oficjalny profil w mediach społecznościowych pod nazwą Pałac w Lipnej.