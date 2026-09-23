Pole golfowe Zawarcie i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zapraszają młodzież szkół średnich na bezpłatne zajęcia nauki gry w golfa na terenie Pola Golfowego Zawarcie przy ulicy Śląskiej.

Mówi manager pola golfowego Witold Siwko:

Zajęcia dla młodzieży będą się odbywać w każdy poniedziałek o 16.30. Ci, którzy spróbowali zapewniają, że wrócą:

By wziąć udział w zajęciach trzeba się zapisać. Wystarczy zadzwonić pod numer 790 420 220. Liczba miejsc ograniczona.