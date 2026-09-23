Pole golfowe Zawarcie i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zapraszają młodzież szkół średnich na bezpłatne zajęcia nauki gry w golfa na terenie Pola Golfowego Zawarcie przy ulicy Śląskiej.
Mówi manager pola golfowego Witold Siwko:
Zajęcia dla młodzieży będą się odbywać w każdy poniedziałek o 16.30. Ci, którzy spróbowali zapewniają, że wrócą:
By wziąć udział w zajęciach trzeba się zapisać. Wystarczy zadzwonić pod numer 790 420 220. Liczba miejsc ograniczona.
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