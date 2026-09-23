Około 150 uczniów szkół podstawowych wzięło dziś udział w Gorzowskim Dniu Sportu, który zorganizowała Fundacja Zdrowo i na Sportowo.

Młodzi gorzowianie mieli okazję spróbować swoich sił w 6 dyscyplinach sportowych: siatkówce, piłce nożnej, piłce ręcznej, badmintonie, koszykówce oraz futbolu amerykańskim. Mówi Karolina Lasota:

Zajęcia podobały się nawet tym nieprzekonanym do sportu uczniom:

Młodzi gorzowianie dziś trenowali pod okiem zawodników gorzowskich klubów. W siatkówkę uczył grać między innymi rozgrywający Stilonu Gorzów Mateusz Maciejewicz:

Wydarzenie odbyło się w Arenie Gorzów.