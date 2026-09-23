Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała w środę (23 września), że wybory uzupełniające do Senatu odbędą się najprawdopodobniej 22 listopada. Nowa osoba, która zasiądzie w ławach senackich zastąpi zmarłego w sierpniu br. gen. Mirosława Różańskiego.
Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała w środę (23 września), że wybory uzupełniające do Senatu odbędą się najprawdopodobniej 22 listopada. Nowa osoba, która zasiądzie w ławach senackich zastąpi zmarłego w sierpniu br. Mirosława Różańskiego.
Różański przed zaangażowaniem w politykę był jednym z najważniejszych oficerów Wojska Polskiego, służbę zakończył na stanowisku Dowódcy Generalnego RSZ. Generał zmarł w wieku 63 lat, od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową.
Podczas konferencji prasowej przed rozpoczęciem posiedzenia Senatu Kidawa-Błońska przypomniała, że Różański zmarł 24 sierpnia br. i konieczne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym obejmującym część województwa lubuskiego z Zieloną Górą.
Marszałek przekazała, że podpisała postanowienie o wygaśnięciu mandatu senatora Różańskiego.
I z tego, co wiem czekamy na decyzję prezydenta, ale wybory najprawdopodobniej odbędą się 22 listopada
– podkreśliła.
W 2023 r. gen. Różański uzyskał mandat senatora, startując jako kandydat Trzeciej Drogi (w skład której wchodziły PSL oraz Polska 2050 Szymona Hołowni) w okręgu wyborczym nr 20 (Świebodzin, Zielona Góra). Po rozłamie w Polsce 2050, od marca br. wchodził w skład senackiego klubu Nowa Polska-Centrum.
Mirosław Różański urodził się w 1962 roku w Głogowie (dolnośląskie). Swoją karierę związał z wojskiem, służbę rozpoczął w 1986 roku. Od tego czasu m.in. dwukrotnie dowodził 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu. W 2007 r. został dowódcą brygadowej grupy bojowej podczas VIII zmiany kontyngentu w Iraku. Pierwszy stopień generalski – generała brygady – otrzymał w 2005 roku, będąc wówczas jednym z najmłodszych generałów WP.
W 2015 r. został powołany na Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych; w tym samym roku został awansowany na stopień generała broni. Dwa lata później zakończył służbę.
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