Kalina Podyma z gorzowskiego AZS AWF zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy kadetek w sumo.
W Veszprem na Węgrzech gorzowianka wygrała walki z zawodniczkami z Estonii, Niemiec i Ukrainy a w finale uległa nieznacznie swojej koleżance z reprezentacji.
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